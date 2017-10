Autárquicas

O presidente cessante da Câmara de Almada, Joaquim Judas, admitiu hoje que o descontentamento das populações da Charneca e Costa da Caparica pode estar na origem da derrota da CDU, considerando que o PS "não estava preparado" para vencer.

"A Charneca da Caparica é uma área onde há intervenções de grande significado que estão a decorrer. É o caso da escola primária, que já teve início, das intervenções na Avenida do Mar e da Estrada Nacional 377. As pessoas podem ter entendido que aquelas obras já deviam estar concluídas e, por isso, poderão ter decidido mudar o sentido de voto", disse à agência Lusa Joaquim Judas, salientando que algumas destas obras foram adiadas para não interferirem com a época balnear.

"Em relação à Costa da Caparica, depois do abandono do programa Polis, fez-se este ano aquilo que nunca se fez em termos de investimento, mas a junta de freguesia, do PS, conseguiu capitalizar esses investimentos, que na esmagadora maioria dos casos correspondem a um esforço muito grande do município", acrescentou o autarca da CDU.