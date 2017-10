GOP

O Conselho Económico e Social (CES) defende "uma base mais consensual" sobre as propostas do Governo para a precariedade nas Grandes Opções do Plano (GOP), que incluem a diferenciação da Taxa Social Única (TSU) por tipos de contrato de trabalho.

Esta é uma das ideias principais que integram o projeto de parecer do CES sobre as GOP, a que a Lusa teve acesso e que irá ser discutido amanhã entre os parceiros sociais, podendo sofrer alterações.

"O CES considera que deve ser criada uma base mais consensual entre os parceiros sociais sobre a questão da precariedade e da segmentação do trabalho, bem como sobre as alterações propostas pelo Governo a respeito do regime dos contratos de trabalho", lê-se no documento.