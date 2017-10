Actualidade

O Desportivo das Aves rescindiu hoje contrato com o treinador Ricardo Soares, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, que pretende comunicar ainda hoje o nome do substituto.

"O Clube Desportivo das Aves, Futebol SAD informa que Ricardo Soares não é, a partir desta data, treinador do CD Aves. A Administração deseja um futuro promissor a Ricardo Soares e toda a sua equipa técnica", lê-se em comunicado publicado nas redes sociais.

Este anúncio surge dois dias depois de o Aves ter empatado 2-2, no Algarve, com o Portimonense, o que o deixa ocupa a 16.º posição da tabela classificativa, com seis pontos, após oito jornadas.