Actualidade

O músico norte-americano Tom Petty morreu hoje, depois de sofrer um ataque cardíaco na sua casa em Malibu, 50 quilómetros a oeste de Los Angeles, anunciou o canal televisivo CBS.

A CBS citou fontes policiais para confirmar a morte do cantor, que era uma figura conhecida do rock norte-americano e estava em digressão este ano para assinalar os 40 anos de carreira com a banda que habitualmente o acompanhava, The Heartbreakers.

Segundo o portal TMZ, o músico estava inconsciente e sem respirar quando foi encontrado, mas os serviços de emergência conseguiram reanimar Tom Petty e transportaram-no para o hospital da UCLA de Santa Mónica, mas este acabou por não resistir.