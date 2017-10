Actualidade

Lito Vidigal é o novo treinador do Desportivo das Aves, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, que ofereceu ao técnico um contrato válido até 2018/19.

Depois de ter anunciado durante a tarde de hoje a rescisão do contrato com Ricardo Soares, o Aves comunicou que a escolha do substituto recaiu sobre o treinador angolano, que estava sem clube desde o final da época passada.

Lito Vidigal, de 48 anos, conduziu o Arouca pela primeira vez às competições europeias na época 2015/16, e a meio da temporada passada mudou-se para o Maccabi Telavive, deixando o clube depois de terminar a temporada em segundo lugar no campeonato israelita.