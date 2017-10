Actualidade

A bolsa nova-iorquina fechou hoje com ganhos e novos máximos históricos nos seus três principais índices, o Dow Jones Industrial Average, o tecnológico Nasdaq e o alargado S&P500.

No final da sessão de negociação em Wall Street, o Dow Jones valorizou 0,68 %, para 22.557,60 unidades, o Nasdaq progrediu 0,32%, para 6.516,72 unidades, e o S&P500 avançou 0,39%, para 2.529,13 unidades, os três em níveis nunca vistos.

Os operadores presentes na bolsa nova-iorquina apostaram por efetuar as compras ao longo deste dia, marcado pelo luto do tiroteio ocorrido no domingo à noite em Las Vegas, no Estado do Nevada, no arranque do último trimestre do ano e depois de ter encerrado o terceiro trimestre com lucros sólidos.