A nova ponte pedonal de acesso ao Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, inaugurado há um ano, vai estar operacional em novembro, revelou hoje à agência Lusa fonte da Fundação EDP.

De acordo com a mesma fonte, a ponte, que possibilitará aos visitantes acederem ao museu passando sobre a avenida da Índia, a linha de comboio e a avenida Brasília, está concluída, mas aguarda ainda a instalação do sistema de iluminação.

A nova ponte foi desenhada pela arquiteta britânica Amanda Levete, e faz parte do projeto do MAAT, inaugurado há um ano, no feriado nacional de 05 de outubro.