Liga

É, claramente, nos jogos fora de casa que o Benfica está a claudicar no campeonato face aos rivais.

Dos quatro jogos que fez fora de casa para o campeonato, o Benfica apenas ganhou um. Esta ineficácia fora de portas explica o atraso das águias na tabela, uma vez que na Luz só contam vitórias. Tal como o FC Porto no Dragão e até melhor do que o Sporting, que agora tem um empate em Alvalade.

Esta inoperância como visitante é uma tendência que se tem vindo a acentuar no consulado de Rui Vitória. No primeiro ano à frente das águias, o treinador só não ganhou três jogos em estádios alheios. Precisamente o mesmo número que já leva esta temporada, e na altura também até à 8ª jornada – a partir daí venceu sempre longe da Luz.

No segundo ano de Vitória, em 2016/17, o Benfica já perdeu pontos fora de casa seis vezes (quatro empates e duas derrotas). Ainda assim, essa performance foi determinante para os encarnados se sagrarem tetracampeões. É que o Sporting fez os mesmos 45 pontos a jogar em casa, ficando a seis pontos das águias precisamente nos jogos como forasteiro.

Uma tendência maioritária nos quatro anos da atual senda vitoriosa do Benfica. Apenas por uma vez, em 2015/16, a equipa não foi a melhor a jogar fora de casa e mesmo então ficou a apenas um ponto do Sporting e inclusive saiu por cima no jogo decisivo em Alvalade.