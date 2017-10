Entrevista a Mazgani

Num momento em que celebra 10 anos de “Song Of The New Heart”, o seu aclamado ‘debut’, Mazgani está de regresso aos álbuns de originais com “The Poet’s Death”.

Novo disco, o quinto no currículo do músico luso-iraniano, sucede a Lifeboat, álbum de ‘covers’ de 2015. Com The Poet’s Death, Mazgani regressa ao que melhor sabe fazer: compor canções.

Depois de Lifeboat, um disco de ‘covers’, sentiste alguma urgência especial para voltar a mergulhar na composição e fazer as tuas próprias canções?

Sim. No disco de ‘covers’ o móbil era a vontade grande de cantar aquelas canções que gravei. O fio condutor desse disco era um grupo de canções que eu gostava de ter escrito. O que me move realmente é cantar e escrevi as canções deste novo disco também para ter o que cantar. Mas não sei qual é o fio condutor do álbum... prefiro que seja o ouvinte a dizer do que é que trata o disco. As canções servem a quem as ouve. As pessoas trazem as suas próprias histórias para as canções. Tenho dificuldade em falar das minhas próprias canções.

Concordas com aquela ideia de que a partir do momento que se lança um disco esse disco deixa de te pertencer e segue o seu próprio caminho?

Nós, músicos, depositamos aquilo que temos nas canções e depois, com sorte nossa, elas ganham vida própria e ditam as suas próprias leias. Nesse sentido, a canção é um organismo autónomo, independente de ti. Acho que tu, enquanto escritor de canções, não és necessariamente o melhor intérprete delas. Se alguém ouve a canção e me diz “Acho que a canção fala sobre isto...”, eu tendo a aceitar. Portanto, nesse sentido, sim: a partir desse momento, a canção pertence a quem a escuta.

José Tolentino de Mendonça, convidado a escrever sobre este disco, fala num «livro de preces». Concordas com esta faceta mais ligada à ideia de oração que muitas vezes é associaada à tua música?

As palavras do José de Tolentino Mendonça são extremamente generosas... uma das coisas que o caracteriza é ter esse olhar generoso para com os amigos e o trabalho deles. Disto isto, acho que há no cantar um exercício em que, de certa forma, erguemos as vozes aos céus. E isso é algo que toda a gente faz de alguma maneira, independentemente da história de cada um. E o canto que nos comove mais é o canto daquele que precisa de cantar. Nesse sentido, quem precisa de cantar, está muito próximo da prece.

Em que formato te vais apresentar ao vivo nos concertos de apresentação deste novo álbum?

Vou tentar tocar o mais alto possível, comigo e o Peixe (ex-OrnatosVioleta) nas guitarras – quando ele não puder, o Manuel Dordio vai substituí-lo. Depois terei o Vítor Coimbra no baixo e o Isaac Achega na bateria.