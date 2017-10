Actualidade

A Toyota colocou hoje fim à produção de veículos na Austrália com o encerramento da fábrica em Melbourne, no estado de Victoria, no sul do país.

"É um dia muito trágico para Victoria porque marca o fim da indústria da fábrica de automóveis... Uma indústria que está a operar há mais de 90 anos", disse o representante de um sindicato daquela indústria Dave Smith.

A empresa japonesa, que iniciou a montagem de automóveis em 1963, anunciou em 2014 a decisão de pôr fim à produção de veículos e motores na Austrália devido às dificuldades do mercado local e valorização da moeda australiana.