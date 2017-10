Actualidade

Uma instalação sonora que o artista norte-americano Bill Fontana criou a partir dos sons e vibrações da Ponte 25 de Abril e do rio Tejo, em Lisboa, é inaugurada hoje no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).

"Shadow Soundings" é o título da obra encomendada para instalar na Galeria Oval do MAAT, de forma a assinalar um ano de aniversário do novo museu, tendo inauguração oficial prevista para hoje, às 19:00, e abertura ao público na quarta-feira, de acordo com o sítio 'online' da instituição.

O MAAT completa, na quinta-feira, dia 05 de outubro, um ano de existência, celebrando-o com entrada gratuita ao público e um programa de atividades, passando, desde essa data, a funcionar com novo horário, das 11:00 às 19:00, mantendo-se terça-feira como dia de encerramento.