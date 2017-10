Actualidade

O médico que socorreu o falecido Kim Jong-nam no aeroporto de Kuala Lumpur afirmou hoje que a vítima, meio-irmão do líder da Coreia do Norte Kim Jong-un, mostrava claros sintomas de envenenamento quando foi assistido.

Durante o depoimento no julgamento sobre o crime, o médico Nik Mohamed Adzrul Ariff disse que Kim Jong-nam tinha a cara e os olhos vermelhos, vomitava e tinha sangue na boca quando foi entubado.

Ao ser transportado para o hospital, a vítima ficou inconsciente e morreu, recordou o médico, no segundo dia do julgamento, no tribunal em Shah Alam, no oeste da capital malaia.