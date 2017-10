Brexit

O eurodeputado britânico Nigel Farage, um dos grandes defensores do 'Brexit', deplorou hoje o silêncio de Bruxelas face aos incidentes na Catalunha, afirmando que tal só reforça a sua convicção de que o Reino Unido faz bem em sair.

Num debate no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, sobre as negociações para a saída do Reino Unido da UE, o ex-líder do partido eurocético Ukip e um dos "rostos" da campanha pró-'Brexit' começou por dizer que "os cidadãos europeus ficarão chocados" por o presidente (da Comissão Europeia, Jean-Claude) Juncker, na sua única aparição na sessão parlamentar desta semana, não fazer "absolutamente nenhuma referência aos acontecimentos dramáticos que tiveram lugar dentro de um Estado-membro da UE que é alegadamente uma democracia moderna.

"Várias vezes disse que a UE era antidemocrática, mas nunca, nas minhas piores críticas, pensei que veríamos a polícia de um Estado-membro da União ferir 900 pessoas numa tentativa de as impedir de ir votar. Fosse ou não legal (o referendo), nacionalmente, certamente as pessoas deveriam ser autorizadas a expressar a sua opinião, e o que vimos foi mulheres a serem arrastadas pelo cabelo das assembleias de voto e senhoras idosas com feridas na testa. E o que recebemos do senhor Juncker? Nada", criticou.