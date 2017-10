Las Vegas/Ataque

As autoridades norte-americanas encontraram 23 armas no quarto do hotel Mandala Bay, em Las Vegas, usado pelo atirador que matou mais de 50 pessoas no domingo, e 19 outras na casa onde morava, em Mesquite (Nevada).

O assistente do xerife do condado de Clark, Todd Fasulo, disse que os investigadores acreditam que o autor do massacre agiu sozinho, mas ainda não identificaram o motivo do ataque.

Líderes religiosos, funcionários eleitos reuniram-se em várias vigílias de oração em Las Vegas.