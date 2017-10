ModaLisboa

A 49.ª edição da ModaLisboa, durante a qual serão apresentadas coleções para a primavera do próximo ano, decorre a partir de quinta-feira, na Estufa Fria e no Pavilhão Carlos Lopes, com sete dos 23 desfiles abertos à população.

Os desfiles decorrem entre sexta-feira e domingo, mas a 49.ª edição arranca às 16:00 de quinta-feira, na Estufa Fria, no Parque Eduardo VII, com as "Fast Talks" (conversas rápidas sobre moda), de entrada livre e uma das várias iniciativas abertas à população.

De acordo com a organização da ModaLisboa, as 'Fast Talks' "pretendem desta vez fazer cruzar a moda com a política, partilhando ideias e perspetivas com vários profissionais da indústria, críticos e artistas".