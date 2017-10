Catalunha

O ministro do Interior espanhol convocou hoje "com caráter de urgência" uma cimeira da direção do Ministério para estudar respostas às ameaças de que estão a ser alvo os agentes da Polícia Nacional e da Guarda Civil na Catalunha.

Fontes do Ministério do Interior, citadas pela EFE, dizem que Juan Ignacio Zoido convocou a reunião para analisar todas as medidas legais destinadas a defender os polícias e guardas civil, tendo como pano de fundo o Estado de Direito.

Na reunião participam o secretário de Estado da Segurança, José Antonio Nieto, e os diretores-gerais da Polícia Nacional, Germán López Iglesias, e da Guarda Civil, José Manuel Holgado.