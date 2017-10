Mundial2018

O defesa Pepe falhou hoje o treino da seleção portuguesa de futebol, o primeiro de preparação para o embate de sábado com Andorra, da fase de qualificação para o Mundial2018.

O central do Besiktas, que foi poupado devido a ter chegado à seleção nacional com um pequeno problema físico, foi o único ausente da sessão que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O selecionador Fernando Santos contou com 24 jogadores, que efetuaram os habituais exercícios físicos, com e sem bola, nos primeiros 15 minutos que foram abertos à comunicação social.