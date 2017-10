Actualidade

O rácio de crédito vencido concedido às famílias e a percentagem de devedores com crédito vencido mantiveram em agosto os valores de julho, 4,5% e 12,8%, respetivamente, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

Em agosto, os empréstimos concedidos a particulares (famílias e instituições sem fins lucrativos de apoio às famílias) totalizaram os 125,896 mil milhões de euros, menos 0,6% do que no mesmo mês do ano passado.

Em relação ao mês anterior, os empréstimos concedidos aumentaram 36 milhões de euros.