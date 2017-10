Actualidade

Tony Carreira pede a nulidade da acusação do Ministério Público (MP), mas "mantém-se disponível" para chegar a um acordo, desde que não envolva o pagamento de qualquer quantia à editora que apresentou a queixa por plágio.

O requerimento de abertura de instrução, consultado pela agência Lusa no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, sustenta que, "em virtude de a acusação deduzida ser nula e carecer de fundamento", entende que o juiz de instrução criminal (JIC) deve proferir despacho de não pronúncia [arquivar o processo], "sem prejuízo da disponibilidade para a suspensão do processo", mas com uma condição.

Se o JIC concluir que existem indícios da prática de qualquer ilícito criminal [o que a defesa do cantor não crê], "o arguido António Antunes (Tony Carreira) mantém-se disponível para, assumindo também neste caso uma postura conciliatória e não litigante, considerar a proposta de suspensão provisória do processo, contanto a mesma não envolva o pagamento de qualquer quantia à CNM [Companhia Nacional de Música]".