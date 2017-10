Actualidade

O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, cumpre um ano de existência com mais de meio milhão de visitantes, disse hoje o diretor-geral da Fundação EDP, Miguel Coutinho.

Desde a inauguração, a 05 de outubro de 2016, até setembro passado, o MAAT, que inclui um edifício desenhado pela arquiteta britânica Amanda Levete, contou com mais de 550.000 visitantes, 30% dos quais estrangeiros.

Os dados foram avançados por Miguel Coutinho e pelo diretor do MAAT, Pedro Gadanho, num balanço do primeiro ano de vida do museu, que incluiu a apresentação de três novas exposições tanto no emblemático edifício novo como na Central Tejo.