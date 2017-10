Actualidade

A empresa Medtronic anunciou hoje que, em Portugal, já foram recolhidos 90% dos cateteres usados nalgumas bombas de insulina em que foram detetadas situações de potencial sobredosagem.

Em comunicado, a Medtronic esclarece que a recolha de material anunciada pela Autoridade do Medicamento (Infarmed) está relacionada com os cateteres usados em algumas bombas de insulina e não com qualquer bomba ou sensor de glicose.

A empresa refere que tinha anunciado em setembro "o início de uma recolha voluntária, em todo o mundo, de alguns conjuntos específicos de perfusão (cateteres) utilizados em alguns modelos de bombas de insulina", uma recolha relacionada com um componente "já descontinuado destes conjuntos de perfusão".