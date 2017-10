Actualidade

O lançamento do AngoSat-1, primeiro satélite angolano, está previsto para 07 de dezembro, no cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, segundo informação das autoridades espaciais russas a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com a mesma informação, o lançamento do satélite, construído por um consórcio estatal russo, será feito com recurso ao foguete ucraniano Zenit-3SLB, envolvendo ainda a Roscosmos, empresa estatal espacial da Rússia.

O lançamento tem sido sucessivamente adiado e chegou antes a estar previsto para setembro último.