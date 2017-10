Actualidade

O Presidente da Geórgia acusou hoje a diplomacia russa de não obedecer a critérios de racionalidade, mas sim aos "sentimentos pessoais dos seus líderes", e de querer castigar os vizinhos que querem decidir o seu futuro.

No contexto do Cáucaso, o "fator russo é muito complicado. E a complicação vem, não do conflito de interesses dos russos com georgianos, ucranianos, americanos, sírios ou outros", mas sim de "abordagens não racionais em relação aos países vizinhos e em relação a eles próprios".

E explicou: "normalmente, as guerras visam algum tipo de benefícios", mas "não há ninguém que beneficie da ocupação da Geórgia".