Actualidade

O Presidente da Geórgia defendeu hoje o reforço da cooperação económica com Portugal, apresentando Tbilissi como ponto de ligação entre o Oeste e Oriente, no centro da Rota da Seda, agora dinamizada por Pequim e que tem Lisboa no outro extremo.

"Geórgia é um pequeno país, metade da dimensão de Portugal", mas "desempenha um importante papel no processo político global e isso não é estranho para Portugal, que é historicamente um importante líder nas discussões globais", disse Giorgi Margvelashvili, em entrevista à agência Lusa.

Hoje, a Geórgia dá os seus "portos como acesso às grandes economias em crescimento da Ásia Central e ao Extremo Oriente", permitindo "oportunidade de comércio a vários centros de potencial económico", disse o chefe de Estado georgiano, que está em Portugal para uma visita de três dias.