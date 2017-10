Actualidade

O secretário-geral comunista reiterou hoje a continuação da reposição de direitos e rendimentos, juntamente com o Governo do PS nas negociações do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), sem olhar às perdas autárquicas sofridas nas eleições de domingo.

"Por nós falamos, para quem nos conhece, é claro que o PCP nunca determina a sua orientação, intervenção e propostas por qualquer resultado eleitoral. Estamos em fase de exame comum do OE2018. Não há mais nem menos que isso", afirmou Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP falava aos jornalistas após uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sala das bicas do Palácio de Belém, em Lisboa.