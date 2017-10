Actualidade

Um novo doce vai ser apresentado na nona edição da Mostra de Doçaria Conventual e Regional de Coimbra, que decorre nesta cidade, no sábado e no domingo, com participação de cerca de quatro de dezenas de estabelecimentos.

Designado 'Pedro e Inês', o novo bolo, que foi criado pela Associação de Doceiros de Coimbra (ADOC), no âmbito das iniciativas que assinalaram os 650 anos da morte do monarca Pedro I, é feito com "ingredientes tradicionais".

A apresentação da nova doçaria constitui um "momento alto do certame" e "mais um importante contributo para a preservação e divulgação da história e da sua relação com o riquíssimo património de sabores e saberes da doçaria coimbrã", sustenta a Câmara de Coimbra, numa nota enviada hoje à agência Lusa.