Actualidade

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) confirmou hoje a ocorrência de um surto de gastroenterite num lar de idosos de Condeixa-a-Nova, que levou na segunda-feira à hospitalização de 25 pessoas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquele organismo refere que se encontra em curso a investigação epidemiológica promovida pelos delegados de saúde Regional e da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, no sentido de identificar o agente e veículo da doença.

"A investigação efetuada até ao momento permite suspeitar de exposição a agente patogénico, com período de incubação médio superior a seis horas, eventualmente veiculado por alimentos", lê-se na nota.