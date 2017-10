Actualidade

O jurista Tomás Vieira Mário considerou hoje que a imprensa de Moçambique, sobretudo a privada, "foi corajosa" ao reportar e investigar a fundo o escândalo da dívida oculta moçambicana, provando que o jornalismo de investigação no país pode existir.

O também jornalista falava numa entrevista à agência Lusa, em Lisboa, onde apresenta hoje o livro "25 Anos de Liberdade de Imprensa em Moçambique (1991-2016): História, Percurso e Percalços", num evento organizado pela Casa de Moçambique e que decorre no auditório da UCCLA.

O autor defendeu que a imprensa privada e/ou independente, mais do que a pública, desempenhou um papel "incisivo" na investigação dos factos, sobretudo depois do "embaraço do Governo" em reconhecer o assunto.