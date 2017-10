Actualidade

O número de vítimas mortais do acidente envolvendo duas viaturas de transporte informal de passageiros, ocorrido na segunda-feira na província angolana da Huíla, foi hoje revisto pelas autoridades em alta, para 12, além de 18 feridos.

De acordo com fonte do Hospital Central do Lubango, capital da província da Huíla, no sul de Angola, deram entrada naquela unidade, na segunda-feira, 20 pessoas com diversos ferimentos, um dos chegou já sem vida.

Uma das três vítimas em estado grave acabaria por falecer hoje, acrescentou a fonte, elevando a 12 o total de vítimas mortais provocadas pelo acidente.