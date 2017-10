Actualidade

O líder comunista, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que o futuro do Governo minoritário do PS segue nas mãos daquele partido, conforme continue a repor rendimentos, direitos e esperança aos trabalhadores e ao povo, único compromisso do PCP.

"Nós, no quadro da posição conjunta, esse compromisso será assumido, mas o que determinará o futuro do Governo do PS está nas mãos do próprio PS. Se viesse a tese de que temos de parar ou de andar para trás, seria um retrocesso de grande gravidade, na medida em que quebraria as justas expectativas que o povo português tem", disse o secretário-geral, após a reunião do comité central.

Em conferência de imprensa de mais de meia-hora, na sede nacional do PCP, o líder comunista acentuou que "um dos elementos novos das eleições de há dois anos foi uma certa reposição da esperança do povo português em ter uma vida melhor e de acabar com aquele inferno de, semana sim, semana sim, ter mais um corte, uma restrição a um rendimento ou direito".