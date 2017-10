Autárquicas

O socialista Fernando Medina, eleito no domingo presidente da Câmara de Lisboa sem maioria absoluta, reiterou hoje a sua disponibilidade para procurar "acordos o mais abrangentes possíveis" para governar a capital, não revelando porém se já encetou contactos.

No domingo, a sua candidatura conseguiu 42,02% dos votos, pelo que o PS perdeu a maioria absoluta na capital, ficando com menos três vereadores do que em 2013.

Hoje, quando questionado sobre o cenário político na capital, Medina mostrou-se "obviamente muito satisfeito", elencando que "foi uma vitória importante", mas recusou-se a revelar se já encetou contactos com alguma das restantes forças eleitas.