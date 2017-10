PSD

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, assegurou hoje que "não se vai calar para sempre" mas também "não irá ficar a rondar" a futura liderança do PSD, seja ela qual for, e à qual prometeu lealdade.

"O facto de não me recandidatar à liderança do PSD não significa que me vá calar para sempre, não deixarei de lutar pelo meu país da melhor maneira que souber", prometeu, numa passagem muito aplaudida da sua intervenção perante o Conselho Nacional, aberta à comunicação social.

Passos Coelho garantiu que, "sejam quais forem os protagonistas desta nova fase do PSD", poderão contar com a sua lealdade e deixou uma palavra especial ao líder parlamentar, Hugo Soares, e ao eurodeputado social-democrata Paulo Rangel, ambos presentes na sala.