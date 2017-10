Actualidade

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje com novos recordes dos seus três principais índices, com os investidores entusiasmados com indicadores macroeconómicos do dia e a conjuntura internacional.

Os indicadores definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average valorizou 0,37% (84,07 pontos), para umas inéditas 22.641,67 unidades.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq ganhou 0,23% (15,00), para os 6.531,71 pontos, e o S&P 500 0,22% (5,46), para os 2.534,58.