Entrevista a Branko

Na próxima sexta-feira, dia 6 de outubro, o DJ e produtor português Branko convida todos para uma celebração da música eletrónica, na festa “Enchufada na Zona”.

Fala-me um pouco desta compilação Enchufada na Zona. O que te inspirou?

É uma extensão natural do programa de rádio que tenho vindo a desenvolver para a rádio londrina NTS, onde apresento uma hora por mês de música eletrónica dos quatro cantos do mundo ou, como nós gostamos de lhe chamar aqui na Enchufada, Global Club Music.

Como é que surge esta festa da “Enchufada na Zona”? Já tinhas isto em mente quando lançaste a compilação ou a ideia só apareceu quando percebeste o sucesso de público e crítica que a mixtape teve e está a ter?

Acho que a evolução de todo o projecto “Na Zona” tem sido bastante orgânica. Acaba por ser a forma mais direta de nos apresentarmos ao vivo enquanto um grupo de DJ que tem a mesma atitude e forma de pensar. Nesse sentido, a transição para o mundo real era mais ou menos óbvia. Aconteceu, pela primeira vez, no Lisboa Dance Festival, no início do ano, e voltou a entrar em ação para uma curadoria, no coreto do NOS Alive. Era uma questão de tempo até nos organizarmos e montarmos o nosso primeiro grande evento, a “Enchufada Na Zona”.

Convidaste gente como Kking Kong, Dotorado Pro, Rastronaut e a inglesa Mina para se juntar à festa. Houve algum critério ou razão especial para convocar cada um destes artistas?

Queria que o evento fosse um espelho daquilo que é a compilação e também um espelho daquilo que é a atividade da Enchufada enquanto editora de música independente. Temos tão boa música e uma cena única em Lisboa que já não me faz grande sentido ser obrigado a procurar nomes de peso internacionais para vender bilhetes sem acrescentarem grande coisa ao que já existe cá.

Como vês o atual momento da música eletrónica e urbana “made in Portugal”?

Acho que nunca se fez tantas coisas boas, principalmente no que toca a música que celebra a diversidade única de Lisboa. Gostamos de dizer que Lisboa _se encontra no centro de uma espécie de triângulo das bermudas que une a Europa, África e América do Sul, e sinto que a música que é realmente nossa celebra precisamente o encontro destes territórios.

Com este ‘boom’ turístico que temos assistido nos últimos anos em Portugal, nomeadamente nas regiões da Grande Lisboa e Grande Porto… achas que o púbico e os agentes culturais internacionais estão ainda mais atentos e interessados ao que se faz em Portugal no que toca a música, cultura urbana, etc.?

Sem dúvida. E as dezenas de artigos internacionais sobre a nova cena eletrónica são prova disso. Já vem muita gente à procura disso mesmo.

Última e inevitável pergunta: em que pé estão os Buraka Som Sistema… pausa sabática? Ou há algum projeto na vossa agenda?

Acho que é um momento de respirar, ter filhos, plantar árvores, escrever livros e fazer tudo aquilo que é meio complicado fazer com a banda no ativo a 100%.