Actualidade

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosseló, disse na terça-feira que o balanço oficial do número de vítimas mortais causadas pelo furacão Maria aumentou de 16 para 34.

Segundo Ricardo Rosseló, 19 vítimas estão diretamente relacionadas com o Maria e outras 15 com ocorrências relacionadas com o furacão.

Ricardo Rosseló também disse acreditar que o furacão causou prejuízos na ordem dos 90 mil milhões de dólares (76,3 mil milhões de euros) em toda a ilha.