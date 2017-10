Las Vegas/Ataque

O Presidente dos EUA afirmou na terça-feira que desconhece se o autor do tiroteio no domingo em Las Vegas, que causou 59 mortos e mais de 500 feridos, tinha algum tipo de ligação ao grupo radical Estado Islâmico.

"Não tenho ideia", disse Donald Trump aos jornalistas a bordo do Air Force One, no regresso de Porto Rico, ao ser questionado se acredita que o autor do massacre, Stephen Paddock, pode ter algum vínculo ao Estado Islâmico (EI).

Embora aquele grupo radical tenha assumido a autoria do tiroteio, o FBI (polícia federal) descartou por agora qualquer vínculo de Paddock, de 64 anos, a grupos terroristas estrangeiros.