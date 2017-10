Actualidade

A execução orçamental real (pagamentos efetivamente realizados) das contas públicas timorenses era, até ao final do terceiro trimestre, de apenas 51,7% do total orçamentado, indicam dados do Portal da Transparência do Ministério das Finanças, consultados pela Lusa.

Os dados mostram o impacto que o período eleitoral, em março realizaram-se as presidenciais e em julho as legislativas, teve na execução governamental do país, numa altura em que o novo Governo preparar um Orçamento retificativo que não deve ampliar o total orçamentado para este ano.

Em concreto e depois de nove meses de governação o Estado tinha efetivamente pago um total de 717,12 milhões de dólares (cerca de 609 milhões de euros), de um total orçamentado para todo o ano de 1.386,8 milhões de dólares (cerca 1.177 mil milhões de euros).