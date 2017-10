Actualidade

O Banco Mundial prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) de Timor-Leste cresça 4,2% em 2018, acima dos 2,4% registados este ano, e 5% em 2019, indica um relatório hoje divulgado.

Num país onde os gastos públicos são o principal motor económico, o Banco Mundial (BM) prevê o regresso do crescimento em 2018 depois de este ano a "volatilidade do gasto do Governo devido às eleições ter contribuído para reduzir o crescimento".

O relatório do BM sobre a situação económica no leste da Ásia e no Pacífico indica que o crescimento do PIB em Timor-Leste deverá ser este ano de 2,4%, uma queda acentuada relativamente aos 5,7% de 2016, sendo de notar a queda "abrupta" em gastos de capital.