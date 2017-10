Actualidade

O Governo da Austrália pretende incluir as fotografias e informações das cartas de condução num banco de dados de reconhecimento fácil para melhorar a luta antiterrorista, disse hoje o primeiro-ministro, Macolm Turnbull.

Esta proposta, que integra uma série de medidas para unificar os recursos do Governo central com os dos estados e territórios australianos que gerem as cartas de condução na luta contra o terrorismo, será abordada durante uma reunião durante o dia, em Camberra.

Os elementos que constam das cartas de condução juntar-se-iam ao banco de dados de passaportes e informações de imigração gerido pelo Executivo de Camberra, a nível federal, para vigiar lugares como aeroportos ou centros comerciais, afirmou.