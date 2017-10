Actualidade

Timor-Leste deverá concluir este mês as negociações com a Austrália sobre as fronteiras marítimas numa zona do Mar de Timor que é disputada há décadas e cujos recursos vão definir o futuro dos timorenses a médio prazo.

Entre 09 e 13 de outubro, delegações dos dois países reúnem-se em Haia (Holanda), sob a égide de uma comissão de conciliação das Nações Unidas, criada com base na Lei do Mar, e que além de definir permanentemente as fronteiras marítimas vai cimentar as condições de desenvolvimento do importante poço de Greater Sunrise.

Um momento histórico que ocorre quase 28 anos depois de outro, em dezembro de 1989, que se tornou símbolo do reconhecimento australiano da ocupação indonésia: os então ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália e da Indonésia Gareth Evans e Ali Alatas celebravam, com champanhe, a assinatura do tratado de Timor Gap, que dividia os recursos do Mar de Timor.