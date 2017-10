Actualidade

Os anúncios políticos pagos no Facebook por contas falsas alegadamente operadas a partir da Rússia centraram-se especificamente no Michigan e Wisconsin, dois estados cruciais para a vitória eleitoral do agora Presidente dos EUA, Donald Trump, revelou a CNN.

Esses anúncios eram dirigidos a grupos democráticos chave em ambos os estados e usavam mensagens divisórias, incluindo o acalentar de um sentimento antimuçulmano, de acordo com fontes anónimas citadas pela televisão.

O Michigan e o Wisconsin foram fundamentais para o triunfo de Trump na votação do Colégio Eleitoral para a presidência dos Estados Unidos da América (EUA).