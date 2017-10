Actualidade

O corpo do turista norte-americano, com cerca de 50 anos, que desapareceu na terça-feira na praia do Monte Verde, na ilha de São Miguel, Açores, foi hoje encontrado, informou o capitão do Porto de Ponta Delgada, Cruz Martins.

"Cinco minutos depois das buscas se terem iniciado, o corpo foi encontrado a cerca de 300 metros do local onde tinha ocorrido o desaparecimento, dentro de água", disse Cruz Martins.

Segundo o responsável, as buscas foram retomadas pelas 08:00 locais (mais uma hora em Lisboa) com duas motas de água e duas embarcações salva-vidas, dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande e da capitania, e um helicóptero e um navio da Marinha.