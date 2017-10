Seca

A Câmara de Nelas apelou à moderação do consumo de água neste "período de seca excecional", avisando que o abastecimento através da Barragem de Fagilde só está garantido durante mais 30 dias.

Numa informação colocada no sítio da Internet da autarquia e divulgada à comunicação social, o município refere que, juntamente com as Câmaras de Viseu, Mangualde e Penalva do Castelo e o Governo "se estão a promover todas as medidas necessárias a minimizar as consequências de falta de água".

Segundo a autarquia, estão a ser promovidas "alternativas que garantam o maior grau possível de normalidade no abastecimento".