OE2018

O ministro da Saúde revelou hoje que o seu ministério vai ter mais dinheiro em 2018, mas que o valor a mais não irá contemplar todas as reivindicações dos profissionais do setor.

Adalberto Campos Fernandes falava aos jornalistas no final da sessão de abertura I Convenção de Alimentação Coletiva e antes de se dirigir para a reunião do Conselho de Ministros que hoje irá debater o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018).

Segundo o ministro, no próximo ano está previsto haver mais dinheiro para o sector da Saúde, para continuar a aposta no reforço dos recursos humanos, na valorização do seu trajeto profissional, no investimento tecnológico e no acesso aos medicamentos de qualidade.