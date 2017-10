Mundial2018

Cristiano Ronaldo treinou hoje à parte na seleção portuguesa de futebol, que prepara o embate de sábado com Andorra, de qualificação para o Mundial2018, numa sessão em que Pepe trabalhou sem limitações.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o capitão de Portugal começou por fazer corrida junto do fisioterapeuta António Gaspar, seguido de alguns exercícios com bola, sempre à margem do restante grupo de trabalhos, nos 15 minutos abertos à comunicação social.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) não adiantou qual o problema físico de Ronaldo, limitando-se a referir que o avançado apenas iria realizar trabalho especifico.