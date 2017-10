Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) continua a esperar que a economia portuguesa cresça 2,5% este ano, mantendo as projeções avançadas há três meses, uma evolução que deverá ser suportada pelas exportações e pelo investimento.

No Boletim Económico de outubro publicado hoje, o BdP manteve a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, nos 2,5%, o que colocará a economia portuguesa a crescer 0,3 pontos percentuais acima do esperado na zona euro, "interrompendo a tendência de divergência real registada desde 2000".

No entanto, o Banco de Portugal sublinha que "o nível do PIB em 2017 é 1,5% inferior ao de 2008", anterior à recessão provocada pela última crise financeira internacional.