Autárquicas

A coordenadora do BE declarou-se hoje favorável a "maiorias de transformação à esquerda" em virtude das autárquicas de domingo, dando o exemplo da eleição de um vereador em Lisboa que impediu a maioria absoluta do PS.

"Nas eleições autárquicas de 2017, o BE cresceu em votos e mandatos", valorizou hoje Catarina Martins, admitindo, contudo, que os resultados "não escondem, no entanto, que o BE tem ainda uma presença modesta no mapa autárquico de Portugal".

Em conferência de imprensa na sede do partido após reunião na noite de terça-feira da Comissão Política do Bloco, Catarina Martins frisou que o partido foi um dos "que mais cresceu em votos nestas eleições autárquicas", o que garante "novas possibilidades de intervenção e atuação" nos municípios e freguesias.