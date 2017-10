Actualidade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que a comissão mista que congrega o Governo e a Renamo está a definir o roteiro para trazer o conteúdo do diálogo ao público, considerando que há passos significativos para uma paz definitiva.

"Estamos, neste momento, a definir o roteiro para trazer os conteúdos do diálogo para o conhecimento de todos os moçambicanos", disse o chefe de Estado moçambicano.

Filipe Nyusi falava durante as celebrações do 25.º aniversário da assinatura do Acordo Geral de Paz, que pôs fim a guerra civil de 16 anos entre o Governo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder desde a independência, e o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido de oposição.