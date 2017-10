Actualidade

A FIFA rejeitou o recurso do Leicester para poder inscrever o futebolista Adrien Silva, depois de os documentos da transferência do Sporting para o clube inglês terem sido entregues com um atraso de segundos.

"Podemos confirmar a seguinte decisão do Comité do Estatuto dos Jogadores: a petição apresentada pela Federação Inglesa para permitir a emissão do certificado internacional do jogador Adrien Silva e subsequente inscrição do jogador no seu clube afiliado, Leicester City, foi rejeitada", disse à agência Lusa fonte do gabinete de imprensa da FIFA.

Os documentos da compra do internacional português pelo Leicester entraram no sistema de transferências da FIFA 14 segundos depois do fecho de mercado a 31 de agosto.