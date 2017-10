Catalunha

A justiça espanhola abriu hoje processos contra o chefe da polícia da Catalunha e responsáveis independentistas, um dia depois do discurso crítico do rei contra os dirigentes catalães, que se dizem prontos a declarar a independência da região.

Depois do referendo, proibido, de domingo, marcado pela violência policial, Madrid e Barcelona travam um conflito que é considerado o mais grave desde o golpe falhado de 1981.

Encorajado pelo referendo, a greve geral e a manifestação contra a violência policial, que na terça-feira juntou 700.000 pessoas em Barcelona, o presidente do governo regional catalão, Carles Puigdemont, assegurou que se prepara para declarar independência "no final da semana ou no princípio da próxima semana".